Sternsinger klopfen für Missionsprojekte an

Unter dem Motto „Klopft an Türen, pocht auf Rechte“ sind 78 Sternsinger in 14 Gruppen an vier Tagen unterwegs. Sie besuchten die Hüttlinger Bürger und überbrachten den Segensspruch für das neue Jahr.

Dabei sammelten sie bislang 14 859,81 Euro. Dieser Betrag wird dem päpstlichen Missionswerk der Kinder, den Hüttlinger Missionsprojekten in Indonesien, Ecuador und Burkina Faso, den Comboni-Missionaren, den befreundeten Priestern in verschiedenen Missionsländern sowie dem evangelischen Hilfswerk „Brot für die Welt“ übergeben. Die Sternsinger leisten mit ihrem Besuch einen Beitrag für Frieden und Gerechtigkeit auf der einen Erde. Die Aktion wird am 6. Januar um 10 beim Hauptgottesdienst in der Heilig Kreuz Kirche feierlich beendet.