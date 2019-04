Stabwechsel im Hüttlinger Seniorenbüro

Rudolf Böhme (Jahrgang 1950) ist seit wenigen Wochen Nachfolger von Jutta Wolfsteiner im kommunalen Seniorenbüro im Roten Schulhaus in der Schulstraße 2, wo sich auch die Gemeindebücherei befindet. Telefon- und Bürgersprechstunde ist jeden zweiten Mittwoch von 15 bis 16 und von 16 bis 18 Uhr. Das Büro ist barrierefrei über die Rückseite des Gebäudes zu erreichen.

Rudolf Böhme wohnt seit 2014 zusammen mit seiner Frau in Hüttlingen. Er war nach dem Eintritt in den Ruhestand für die Nachbarschaftshilfe der katholischen Kirchengemeinde tätig. Die Palette reicht dabei sowohl von technischen Bereichen im Haushalt bis hin zu Vollmachten, Verträgen, Formularen oder Ämtern. Rudolf Böhme hilft zu all diesen Fragen, Antworten zu finden oder Kontakte zu knüpfen.

Rudolf Böhme ist im kommunalen Seniorenbüro sowohl telefonisch (07361 / 8908600), als auch per E-Mail (senioren-huettlingen@gmx.de) zu erreichen. Nächste Telefonsprechstunde ist am 8. Mai von 15 bis 16 Uhr und Bürgersprechstunde von 16 bis 18 Uhr. Die darauffolgenden Sprechstunden sind zur selben Zeit am 22. Mai.