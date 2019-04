Square Dance Club blickt auf 2018 zurück

Die Mitglieder des Vereins The Hedgehogs Square Dance Club haben sich zur Hauptversammlung getroffen. Neben Berichten und dem Jahresrückblick stand in diesem Jahr die Wahl des Vorstands auf der Tagesordnung.

In seinem Rückblick führte President Florian Hirth durch ein abwechslungsreiches Jahr 2018. Neben der Flurputzete und verschiedenen Auftritten, war der Clubausflug nach Feiberg in Sachsen ein Höhepunkt. Mit ihrer erfolgreichen Graduation konnten 2018 vier Students ihre tänzerische Ausbildung beenden. Aus den zahlreichen Besuchern am Tag der offenen Tür, dem jährlichen Open House, startete 2018 auch wieder eine neue Class mit zwei neuen Students.

Dem Bericht des Kassierers und der Kassenprüfer folgte die Entlastung der Vorstandschaft. Bei der Neuwahl des Vorstands wurden die vorgeschlagenen Kandidaten von den anwesenden Mitgliedern einstimmig gewählt. Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Ehrung von sechs Mitgliedern für ihre langjährige Vereinsmitgliedschaft.