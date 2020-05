Spendenlauf 2020 „S´Muffigele rennt alloi“

Unter dem „S'Muffigele rennt alloi“ oder für die Nichtschwaben: „Muffigele rennt solo“ will der Lauftreff des TSV Hüttlingen gemeinsam und doch „solo“ den Spendenlauf 2020 starten

„Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Ideen. Deshalb laufen wir alle solo und helfen dem Aalener Tafel-Kocherladen e.V.“ so teilt das Organisationsteam mit, dem Nicole Holl, Markus Angstenberger, Thomas Ilg und Franz Vaas angehören. Die Tafelläden seien von der aktuellen Krise besonders stark betroffen und auf Hilfe angewiesen.

Schirmherr der Aktion ist der Hüttlinger Bürgermeister Günter Ensle. Unterstützt wird der Lauf außerdem von den Firmen Standard Textile in Hüttlingen und Stengel in Ellwangen. Am Samstag, 23. Mai, stellen die Organisatoren an drei Standorten von 16 bis 19 Uhr eine Spendenkiste auf. Jeder Läufer, Walker, Spaziergänger, Wanderer und auch Fahrradfahrer oder einfach Spender kann diese eigenständig anlaufen. Der Spender bestimmt selbst, wie weit und wo die Laufstrecke verläuft. Zur Vorbereitung bietet das Traningszentrum des TSV, das Aktivum, ein 15-minütiges Aufwärmprogramm per Video an, mit dem sportlichen Leiter Stefan Schmid. Die Läufer werden gebeten, an den Spendenkisten Abstand zu halten. Bilder der Standorte und die Koordinaten findet sich auf der Homepage des Lauftreffs. Es gibt keinen Treffpunkt und kein Ziel, denn natürlich gelten auch an diesem Tag die aktuellen Regularien und Vorgaben der Bundes- und Landesregierung. Die Teilnehmer sind für Verpflegung, Sicherheit und Haftung selbst verantwortlich.