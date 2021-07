Spenden verhelfen Kindern zu mehr Bildung

Die Initiative „Hilfe für Burkina Faso“ wendet sich mit einem Spendenaufruf an die Leser unserer Zeitung. Christel Trach-Riedesser, die sich seit nahezu vierzig Jahren für die Menschen in dem afrikanischen Land engagiert, sorgt sich um die Spendenbereitschaft in der aktuellen Corona-Krise. Doch gerade jetzt sei Hilfe für die Ärmsten besonders wichtig. Ein Bericht aus Burkina Faso zeigt, was mit den Spenden aus unserer Region alles möglich ist.

Das Team erhielt in den letzten Tagen mehrere Rückmeldungen von den Kontaktpersonen aus Burkina Faso. So berichtet René Millogo, einer der maßgeblichen Initiatoren eines modernen Vorschulzentrums in Lèna, das nur mit der Hilfe aus Deutschland erbaut werden konnte, von Erfolgen. Die Verköstigung, Beschulung und Betreuung von zahlreichen Kindern im Rahmen von Kinderpatenschaften, die er mithilfe von zahlreichen Helfern vor Ort verwaltet, ist nur durch deutsche Spenden möglich. Er bedankt sich mehr als gerührt bei den deutschen Spendern, die er sogar als Engel, die ihnen in höchster Not geschickt worden waren, bezeichnet. Trotz des überraschenden Todes seiner Frau, die 42-jährig wegen fehlender medizinischer Versorgung gestorben ist, und der daraus folgenden familiären Situation, ist er bereit, die Anzahl der Patenschaften aufzustocken, sofern genügend Spender in Deutschland gewonnen werden können. Es gibt noch viele bedürftige Kinder, denen geholfen werden kann.

In einem anderen Projekt unterstützt die Initiative den Bau von Brunnen, die dringend notwendig sind, da die Regenzeit immer häufiger verspätet einsetzt. Diese Brunnen sind für viele Menschen die einzige Möglichkeit an Wasser zu kommen. Wasser ist Leben und die Voraussetzung dafür, dass die Menschen im Land bleiben und sich ein Auskommen sichern können. Sie sind dann nicht gezwungen das Land zu verlassen und sich auf den lebensgefährlichen Weg nach Norden zu machen.

Auch ein Alphabetisierungs-Projekt ist gut angelaufen. In diesem werden Ehepaare durch Ausbildung befähigt, als Multiplikatoren in die Dörfer zu gehen und die Bewohner im praktischen Überlebenskampf zu ertüchtigen.

Die moderne Schulbildung von Jugendlichen kommt ebenfalls nicht zu kurz. So soll in einer Realschule mit Technikzweig ein Computerraum mit robusten Rechnern und Zubehör ausgestattet werden.

Durch den permanenten Wassermangel droht eine massive Hungersnot, der durch die Versorgung in Kantinen entgegengewirkt werden soll. Mit Spendengeldern werden Hirsevorräte angelegt, wenn die Preise niedrig sind und an die Bevölkerung abgegeben, wenn einsetzender Regen eine Pflanzung zulässt oder der Hunger unerträglich wird. So manches Jahr mussten die Getreidevorräte auch an die hungernde Bevölkerung abgegeben werden, ehe sie zur neuen Aussaat verwendet werden konnten.

Voraussetzung für all dies ist natürlich die Spendenbereitschaft all der Mitmenschen, die bisher schon bereitwillig gegeben haben und jener, die einen kleinen Teil der ärmsten Weltbevölkerung in unbeschreiblicher Not tatkräftig unterstützen wollen.

Auch Sie können helfen und Spenden:

Kein Euro geht verloren, alle Spenden kommen direkt an und dem guten Zweck zugute.

Spendenkonto

Empfänger: Katholische Kirchengemeinde Hüttlingen

Verwendungszweck: Burkina Faso

IBAN: DE41 6145 0050 0110 2154 00

KSK Ostalb-BIC: OASPDE6A

Weitere Informationen auf der Homepage:

https://heiligkreuz-huettlingen.drs.de/burkina-faso.html