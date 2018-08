Spenden lindern Not in Burkina Faso

Seit mehr als 37 Jahren kümmert sich Christel Trach-Riedesser um die Linderung der Not im westafrikanischen Land Burkina Faso. Mit Spendengeld kauft die ehemalige Lehrerin Hirse und anderes Getreide, das mit Mühlen gemahlen wird, die ebenfalls aus den Spendenaufkommen stammen – alles ohne Verwaltungsaufwand. Übrigens, im September kommt Frère Joseph wieder einmal nach Hüttlingen, um sich für die großartige Spendenbereitschaft zu bedanken.

Nicht nur Lebensmittel schickt Christel Trach-Riedesser mit ihrem Team in das bitterarme Land, auch die Schulen in den Provinzen Houet und Oubritenga profitieren von den Spenden. Da sind nicht nur Gebäude errichtet und mit Mobiliar versehen, Gärten zur Selbstversorgung angelegt, sondern auch Brunnen gebohrt worden. Burkina Faso leidet nach wie vor entweder unter großen Dürreperioden oder Überschwemmungen, denn auch in Westafrika macht sich der Klimawandel bemerkbar.

Ihre Kontaktpartner Jean-Baptiste Ouedraogo, Präsident des Verbandes Teel Raaba aus Noungou, sowie Bürgermeister Honoré de Milogo aus Léna freuen sich über die Spenden. So sind zwei Computer mit Drucker eingetroffen. Damit können Schule und Krankenstation ihre tägliche Arbeit besser koordinieren und effektiver ausrichten.