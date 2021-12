Spedition Mühlberger spendet an die Malteser Hüttlingen

Die Arbeit der Malteser, genau gesagt der Helfer vor Ort / First Responder Hüttlingen, wird durch die Mühlberger Spedition & Logistik GmbH mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro unterstützt. Dieser Betrag wird vor Ort in Hüttlingen eingesetzt, um die notfallmedizinische Ausstattung der ehrenamtlichen Malteser-Helfer weiter zu verbessern und zusätzliche Notfallrucksäcke anzuschaffen. Tim Mühlberger übergab die Spende an Bernd Schiele, den Stadtbeauftragten der Malteser, sowie Winfried Vogel und Alexander Lutz. Für die wertvolle Unterstützung der ehrenamtlichen notfallmedizinischen Arbeit vor Ort in Hüttlingen gebührt der Dank der Malteser.