Solidarität ist das Hauptanliegen des VdK

Zusammen mit vielen Mitgliedern und Ehrengästen hat der Sozialverband VdK Hüttlingen, Adelmannsfelden, Abtsgmünd im Forum am Samstagnachmittag in Hüttlingen mit einem Festakt sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. Er ist damit genauso alt wie das Grundgesetz. Alle Redner lobten das sozialpolitische Engagement eines der mit zwei Millionen Menschen mitgliederstärksten Verbands der Bundesrepublik. Waren es anfänglich Kriegsverletzte, so kümmert sich der VdK heute auch um Menchen n mit Behinderungen, um Benachteiligte und Sozialrentner.

Genau das stellte der Kreisverbandsvorsitzende Ronald Weinschenk – er gehört auch zum Hüttlinger Vorstandsteam – in den Mittelpunkt seiner Begrüßungsansprache. Heute gehört der Ortsverband, auch dank der Anfang diesen Jahrhunderts vollzogenen Fusion mit Abtsgmünd und Adelmannsfelden mit 485 Mitgliedern zu den größten Vereinigungen ihrer Gemeinden.

Der VdK kümmert sich mit Sprechstunden, Vorträgen und Veranstaltungen um die sozialen Belange seiner Mitglieder, hilft beim Ausfüllen von Formularen und Anträgen und führt sogar Prozesse zur Durchsetzung von berechtigten Forderungen. Auch gehörte Hüttlingen zu einer der ersten Gemeinden, welche der „Erklärung von Barcelona“ beitrat, um die Belange Behinderter in puncto Barrierefreiheit durchzusetzen.

Hotz: Soziale Gerechtigkeit beginnt in der Nachbarschaft

Auf all das ging der Geschäftsführer des VdK-Landesverbandes Hans-Josef Hotz in seiner vielbeachteten Festansprache ein. Er würdigte das große ehrenamtliche Engagement in seinem Verband. Soziale Gerechtigkeit beginne bereits in der Nachbarschaft und Solidarität sei schon immer eine der Hauptaufgaben im VdK gewesen. Jetzt müsse das Bestreben einem altersgerechten Gesellschaftssystem gelten. Der VdK werde sich auch weiterhin als Sprachrohr aller sozial Schwachen verstehen.

Erster Gratulant beim von einem Quartett des Musikvereins um Robert Wahl umrahmten Festakt war Hüttlingens Bürgermeister Günter Ensle. Er dankte den Mitgliedern für ihren Einsatz. Das mache die Gesellschaft menschlicher. Besonders in den Fragen der Barrierefreiheit habe sich die Ortsgruppe um Ronald Weinschenk, die Behindertenvertreter Kerstin Abele, Werner Gerstenmaier und dem allzu früh verstorbenen Eberhard Schäffner außerordentlich verdient gemacht. Zusammen mit dem Abtsgmünder Bürgermeister Armin Kiemel überreichte er dem Ortsverband einen Scheck in Höhe von 600 Euro. Die beiden Geistlichen Ludwig Heller und Stefan Stiegele gaben dem Jubelverein mit dem Segen Gottes, während Frauenvertreterin Sonja Bäuerle für Einsatz und Engagement dankte.

Ausgezeichnet wurden auch die beiden Behindertensportler Kerstin Abele und Bernhard Rieger, Christa Lang für zehn- und Manfred Himml für 50-jährige Mitgliedschaft. Er erhielt ebenso die silberne Ehrennadel wie Hans Sorg und Waldemar Nendza. Die goldene Ehrennadel wurde Johann Salvason und Walter Vogt angeheftet.