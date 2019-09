Solarenergie für Burkina Faso

Der Hüttlinger Unterstützkreis hat 2000 Euro für die Installation einer Solaranlage auf einem Schuldach in Koudougou im afrikanischen Burkina Faso gespendet.

Die Schulkinder in Koudougou hatten bislang kaum die Möglichkeit, am Abend zu lesen oder ihre Hausaufgaben zu machen. Sie behalfen sich seither damit, an die benachbarte Bahnlinie zu gehen, um dort ein wenig Licht zu erhaschen – allerdings unter großen Gefahren. Es gab schon 15 Todesfälle, wie Frère Joseph den Helfern aus Hüttlingen berichtete.

Dank der Spendengelder aus Deutschland – Sibylle Braun und Erika Bernlöhr übergaben kürzlich einen Scheck an Christel Trach-Riedesser – konnte auf dem Dach der örtlichen Schule nun eine kleine Solaranlage installiert werden, die so viel Strom liefert, dass das Foyer auch abends beleuchtet ist.

Burkina Faso liegt zwischen dem 10. und 15. Breitengrad nördlich des Äquators. Dort steht die Sonne – im Gegensatz zu uns in Mitteleuropa – sehr häufig fast senkrecht am Himmel, was eine optimale Auslastung der Paneele sicherstellt. Die können deshalb fast waagrecht auf den Flachdächern installiert werden.