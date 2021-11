Siegfried Wiedemanns Schwäbisch-Büchlein hilft sogar in Burkina Faso

Seit einigen Wochen läuft der Verkauf des zweiten Schwäbisch-Büchleins „Z’Schad zom Vergessa“ des Autors Siegfried Wiedmann aus Onatsfeld bei Aalen. Mehrere Hundert Exemplare dieser liebevollen und lesenswerten Sammlung schwäbischer Gedichte und Wörter wurden seither bei der Druckerei Opferkuch und in mehreren Sparkassenfilialen verkauft. Da der Reinerlös des über 250 Seiten starken Büchleins nach dem Willen des Autors komplett wohltätigen und gemeinnützigen Zwecken zu Gute kommt, war nun schon eine erste Spende möglich.

Die 1000 Euro-Spende aus dem Verkauf des Schwäbisch-Büchleins sichert 20 Familien in Burkina Faso einen Monat lang das Überleben.

Siegfried Wiedemann: „Die existenzielle Not der Menschen in Burkina Faso ist durch eine katastrophale Missernte in diesem Jahr so groß wie noch nie. Um der Hüttlinger Burkina Faso-Hilfe noch vor Weihnachten dringendst benötigte Lebensmittelkäufe zu ermöglichen, ziehen wir diese Spende vor. Da der Buchverkauf voraussichtlich noch drei oder vier Wochen weiterläuft und das Büchlein ein perfektes, kleines Weihnachtgeschenk für alle Freunde unserer schwäbischen Heimat und unseres Dialekts ist, wird es im neuen Jahr sicherlich noch weitere Spenden geben. Dann auch an regionale Ostalb-Projekte, beispielsweise von Kindergärten, Schule und Vereinen.“

Holger Kreuttner, Pressesprecher der Kreissparkasse Ostalb, ergänzt: „Wie schon im letzten Jahr unterstützt die Sparkasse dieses schöne Buchprojekt unseres früheren Kollegen und langjährigen Sparkassenmitarbeiters Siegfried Wiedemann mit voller Überzeugung. Unter anderem durch den Verkauf der Büchlein für 10 Euro in unseren Filialen Aalen-Sparkassenplatz, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd-Sparkassenplatz, Bopfingen, Neresheim, Unterkochen, Oberkochen, Wasseralfingen, Hüttlingen, Aalen-Weststadt und Heubach. Letztes Jahr konnten fast 1.500 Exemplare des ersten Bandes verkauft und daraus über 5.000 Euro gespendet werden. Das ist auch dieses Jahr unser Ziel. Wir hoffen, dass noch vor Weihnachten möglichst viele Bücher für den guten Zweck gekauft werden.“

Christel Trach-Riedesser und Alois Ritter von der Bukina Faso-Hilfe Hüttlingen betonen die Wichtigkeit weiterer Spenden: „Jede Spende für unsere Aktion „Burkina Faso Hilfe gegen Hunger“ auf IBAN DE41614500500110215400 der Kath. Kirchengemeinde Hüttlingen kommt vollständig und direkt bei den Notleidenden an. Und jede einzelne Spende trägt dazu bei, dass die Menschen in ihrer Heimat bleiben und dort überleben können und sich nicht dem Strom von Migranten aus Afrika anschließen.“