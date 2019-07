Sie haben Hüttlingen mit geprägt

Acht Mitglieder des Gemeinderates Hüttlingen hat Bürgermeister Günter Ensle bei der letzten Sitzung des Gremiums in seiner alten Besetzung verabschiedet. „Die Arbeit in den letzten fünf Jahren war sehr intensiv und, so meine ich ohne Übertreibung feststellen zu können, äußerst positiv und nachhaltig für unsere Gemeinde“, sagte Ensle.

Er nutzte die Gelegenheit zu einem Rückblick und stellte fest, dass sich Hüttlingen zu einer Landgemeinde mit städtischem Flair entwickelt habe. Dazu hätten auch die jetzt ausscheidenden Mitglieder des Gemeinderates durch ihr großes ehrenamtliches Engagement beigetragen.

Generos Jörg gehörte 30 Jahre lang dem Gemeinderat an und war ein Kommunalpolitiker mit Leib und Seele, betonte Ensle und überreichte ihm neben Geschenken der Gemeinde auch eine Ehrenurkunde des Gemeindetages. Außerdem wurden verabschiedet: Thomas Koch (20 Jahre), Gabriela Merz (15 Jahre), Eduard Rup, Uwe Kling (beide zehn Jahre), Tobias Unfried (sieben Jahre), Werner Gerstenmaier (sechs Jahre) und Josef Hailer (fünf Jahre).

Ehrungen des Gemeindetages für ihre langjährige kommunalpolitische Tätigkeit erhielten Heidi Borbély für 25 Jahre, Josef Kowatsch für 20 Jahre und Herbert Wanner für zehn Jahre.

Bei der ersten Sitzung des neuen Gemeinderates wurden die 16 Mitglieder von Bürgermeister Günter Ensle verpflichtet. Neu im Gremium sind Luca Albrecht, Klaus Auchter, Eugen Fürst, Clemens Gold, Karin Jennewein, Rita Rettenmaier, Stefanie Salvasohn und Damian Wörner.