SHW Hüttlingen unterstützt Solaranlage für Waisenhaus in Uganda

Der geschäftsführende Gesellschafter der SHW Storage & Handling Solutions Achim Brommer hat Stefan Heusel vom Freundeskreis Uganda einen Spendenscheck über 2500 Euro überreicht. Anstelle Weihnachtspräsenten unterstützt SHW Hüttlingen dieses Jahr die Anschaffung und Installation einer Solaranlage am Anne Namuddu Waisenhaus in Masaka, Uganda. Der Freundeskreis Uganda Aalen-Ortenberg-Stuttgart möchte mit dieser Anlage zum einen die autonome Stromerzeugung sicherstellen, zum anderen durch die Anschaffung von elektrischen Kochfeldern die jungen Menschen und die Mitarbeiter an das Kochen mit Strom heranführen. Dadurch soll ein Beitrag geleistet werden, weniger Regenwald zur Gewinnung von Feuerholz zu zerstören.

Die Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf rund 25 000 Euro, wovon die Deutsche Botschaft in Kampala rund 50 Prozent übernimmt. SHW Hüttlingen will mit dieser Spende den Nachhaltigkeitsansatz dieses Projekts unterstützen.