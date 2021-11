SG2H-Herren: Endlich ein Heimspiel

SG2H: Sauer, Bürgermeister; Eiberger, Trögele, May, Linsenmaier, Kraus, Hügler, Tzinieris, Haas, Seeh, Fürst, Jörg, Anlauf, Funk

An diesem Sonntag empfangen die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen die HSG Friedrichshafen/Fischbach. Nachdem die erste Heimbegegnung kurzfristig abgesetzt worden ist geben die Grün-Roten nun endlich ihr Heimcomeback in der Talsporthalle (16 Uhr).

Die Gegner vom Bodensee stehen aktuell mit einer Punkteausbeute von 0:10 auf dem letzten Tabellenplatz. Die Grün-Roten dagegen gewannen die letzten beiden Heimspiele knapp mit einem Tor und stehen aktuell mit 4:2 Punkten auf dem dritten Rang der Landesliga. Die Stärken der Handballspielgemeinschaft vom Bodensee sind ein wurfgewaltiger Rückraum, sowie eine massive Abwehr. „Wir müssen eine wendige und robuste Abwehr stellen, um mit unserem Tempospiel zu leichten Torerfolgen zu kommen“ , so Youngster Felix Jörg über den Schlüssel zum Erfolg. Nach den beiden Heimsiegen gilt es für die SG2H, nun wieder Konstanz in den Abschluss zu bringen um die Spiele früher in die richtige Bahn zu lenken. Hierbei hofft das Team auf die Unterstützung seiner Fans.