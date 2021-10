SG2H-Damen mit Moral, kühlem Kopf zum nächsten Remis

Erneut mit einem Punkt auf dem Konto hat der Handball-Württembergligist SG Hofen/Hüttlingen gegen die HSG Fridingen/Mülheim die Chance auf einen Sieg verpasst und kommt nur zu einem 24:24 (14:11). Zeit zum Ausruhen bleibt nicht. An diesem Montag geht es für die SG2H-Damen bereits weiter.

Den ersten Treffer der Partie markierte Fridingens Firtz nach rund zwei Minuten und verschaffte ihrer Mannschaft damit die erste Führung zum 0:1. Kurz darauf machte sich auch Özgentück bemerkbar und legte zum 0:2 nach. Die SG Hofen/Hüttlingen startete verhalten ins Spielgeschehen und konnte erstmals in der 4. Minute den Ball durch Mona Bauer im gegnerischen Tor unterbringen. Doch die Gäste in Blau nutzen missglückte Torwürfe und simple Kreisanspiele aus, um mit leichten Toren in Führung zu bleiben (6:7). Es Bieg(erte) auf Seiten der SG Hofen/Hüttlingen, die überragend aufspielende Simone Bieg ließ die Mannschaft an sich glauben und setzte mit schnellen und sehenswerten Toren nach (10:8). Die sich plötzlich ändernde Spielentwicklung gefiel dem Trainer Novakovic der Gäste nicht und führte dazu, dass dieser zur Auszeit griff (23.Min.). Doch die verbleibenden Minuten der ersten Hälfte blieben weiter von den Grün-Roten dorminiert, indem diese sich bis zum Halbzeitpfiff durch Tore vom Törner und Bieg sogar einen Drei-Tore Vorsprung zum 14:11 erspielen konnten.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Kopf-an-Kopfrennen aus dem Anfang der ersten Halbzeit fort. Jedoch machte es den Anschein, dass sowohl die Nerven als auch die Konzentration bei einigen Spielerinnen der Grün-Roten durchgingen. So kassierte man eine unglückliche Zwei-Minutenstrafe und Fritz warf Fridingen treffsicher zurück ins Spiel (15:16). Plötzlich war das Spiel wieder offen und die SG Hofen/Hüttlingen hatte das Nachsehen. Durch eine taktisch sehr gut eingelegte Auszeit des Trainer-Duo Oppold/Ilg konnte nochmals auf Unstimmigkeiten reagiert werden. Beflügelt durch die Worte Oppolds musste man zwar eine Unterzahl in Kauf nehmen aber die Rot-Grünen ließen sich davon nicht beeindrucken und legten als Antwort eine stetige Aufholjagd aufs Pakett (19:22). Durch zwei sehenswerte Tore von Brandes und Bieg (21:23) konnte die HSG nochmals unter Druck gesetzt werden. Die letzten acht Minuten glichen dann einem Krimi, wie schon im Spiel gegen die HB Ludwigsburg brauchte man die Unterstützung der gesamten Halle.

Spielerinnen der letzten Minuten waren die A-Jugendliche Fürst, die ihren Kasten die letzten Minuten leer hielt und unfassbare Paraden zeigte und Bauer die im Angriff mit sehenswerten Unterarmwürfen glänzte (23:24). Im Gegensatz zum vorigen Spiel konnten die Damen die letzten Sekunden des Spieles für sich nutzen, verhinderten erfolgreich einen Angriff der Gegner und konnten den Ball bis zum Schlusspfiff in Sicherheit wiegen. Mit einem 24:24 endete das Match zur klaren Begeisterung der SG2H. Nun heißt es schnell regenerieren und Kräfte sammeln, denn bereits an diesem Montag steht das nächste Heimspiel gegen die TG Biberach (20:30 Uhr) in der Limeshalle in Hüttlingen an.