Seit zehn Jahren klappern die Stricknadeln

Jeden Freitagmittag treffen sich „Die Wolligen“ im Seniorenheim und stricken was das Herz begehrt: Mützen, Socken, Pullis, Babyschühchen und vieles mehr. Meist sitzen sie zu zehnt beieinander, gehen ihrem Hobby nach, fachsimpeln und tun dabei Gutes. Ihre Werke verkaufen sie und spenden den Erlös regelmäßig an den „Förderverein der Begegnungsstätte Seniorenzentrum Hüttlingen“ und an die Kindertagesstätte Arche Noah in der Kocherstraße. Als Dankeschön für dieses Engagement waren die Strickerinnen ins Rote Schulhaus zu Kaffee und Kuchen geladen. Auch Bürgermeister Günter Ensle ist bekennender Fan der selbstgestrickten Socken .

Die Wolligen treffen sich immer freitags von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Pflegeheim in der Bachstraße und freuen sich jederzeit über weitere Strickerinnen und Stricker. Wer Wolle, insbesondere Sockenwolle übrig hat oder spenden möchte, ist ebenso herzlich willkommen. Wer Interesse am Selbstgestrickten hat, sollte am besten auch freitags dort vorbeischauen, sagt Barbara Vogt, die Sprecherin der fleißigen Strickerinnen.