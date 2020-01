Sebastian Kienzle ist neuer Forstrevierleiter

Bei der auch für Hüttlingen zuständigen Forstaußenstelle Abtsgmünd haben sich zum neuen Jahr Veränderungen ergeben. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die bisherige Leiterin Gisela Landgraf sowie Jörg Vetter verabschiedet und Nachfolger Sebastian Kienzle in sein neues Amt eingeführt. Bürgermeister Günter Ensle bescheinigte den ausscheidenden Forstleuten, eine großartige Arbeit für den Gemeindewald geleistet zu haben. Vetter seinerseits bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Kienzle hat in Rottenburg Forstwirt studiert und ist jetzt für Hüttlingen, Rainau, das Welland und Unterkochen zuständig.