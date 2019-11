220 Tonnen schwer und über 13 Meter lang ist die Last gewesen, die per Schwertransport am frühen Donnerstagmorgen die Goldshöfe erreicht hat. In zwei Etappen war der Schwerlaster unterwegs, zunächst von Heilbronn nach Sulzbach, dann weiter ins Umspannwerk Goldshöfe bei Hüttlingen. Fast 36 Stunden hat der Koloss für die wenigen hundert Kilometer gebraucht. Die transportierte Kompensationsdrosselspule ist komplett aufgebaut fast 19 Meter breit und bringt 361 Tonnen auf die Waage, was unter anderem an der massigen Kühlanlage liegt. Im Umspannwerk wird das Monsterteil mit einer dauerhaft zulässigen Systemspannung von 440 Kilovolt direkt mit dem Höchstspannungsnetz verbunden und soll dort für eine präzise Regelung der Spannung insbesondere in Zeiten schwacher Lasten sorgen.