Die Klavierschule Schneebeli in Hüttlingen bietet am 21. und 28. Juli Schnupper-Samstage an. Interessenten können nach telefonischer Anmeldung eine kostenlose Probestunde und eine Beratung vereinbaren.

Mehr Infos unter Telefon 07361 / 77103 oder auf www.klavierschule-schneebeli.de Einklappen Ausklappen