Einen Schnittkurs für Obstgehölze bietet der Obst- und Gartenbauverein Hüttlingen am kommenden Samstag, 3. März, um 15 Uhr im Obstgarten von Franz Seibold in den Buchwiesen (unterhalb des Albvereinshauses / oberhalb der Hüttlinger Straubenmühle) an. Teilnehmen können sowohl Mitglieder als auch Gäste. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.