Sankt Martin feiert Jubiläum

„Mein Freund ist ein kostbarer Schatz“ – unter diesem Motto hat die Kindertagesstätte Sankt Martin ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Weil sie eine zertifizierte Kindertageseinrichtung mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt ist, wurde das Jubiläum in der Jahnstraße mit jeder Menge Bewegungsspielen, natürlich aber auch gleichzeitig mit einem Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche gefeiert. Den hatten die Kinder zusammen Pfarrer Ludwig Heller, mit den Erzieherinnen und Eltern gefeiert, da wurde mit Matthias Habrom gesungen und gab es Rollenspiele. Weil der direkte Weg hinauf zur Kindertagesstätte und vorbei an der Schule zurzeit gesperrt ist, mussten Umwege in Kauf genommen werden zur offiziellen Eröffnungsfeier, zu der Leiterin Brigitte Böhnlein als Gäste Bürgermeister Günter Ensle und Pfarrer Ludwig Heller begrüßte. In der Einrichtung mit drei Gruppen und einer weiteren im Schwesterhaus sind zurzeit fast genau 100 Kinder mit zwölf Erzieherinnen und drei Praktikantinnen beheimatet. Die Ehrengäste lobten das lebendige Treiben in der Kindertagesstätte, wo nicht nur Bilder den Alltag zeigten, sondern vor allem im Außengelände geklettert und gerutscht, gehüpft und gespielt werden konnte.