Sanierung der Alemannschule geht weiter

In der ganzen Region haben am Gompigen Donnerstag viele Narren die Rathäuser gestürmt. In Eberhardzell im Landkreis Biberach gibt es seit 1967 noch eine andere Tradition an der Fasnet: Die Bachnabfahrt. Bei Wind und Wetter schippern jedes Jahr bunt verkleidete Kapitäne auf selbstgebauten Booten den kleinen Fluss Umlach hinunter…