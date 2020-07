Sanierung der Alemannenschule schreitet voran

Die Liste der Gewerke und Arbeiten ist lang, die derzeit an der Hüttlinger Schule abgearbeitet werden müssen. Bis spätestens Ende August soll alles fertig sein, so dass im September in einem rundum sanierten Schulgebäude ins neue Schuljahr 2020/2021 gestartet werden kann. Auch für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes, vernetztes Lernen mit modernsten Medien, wird die Alemannenschule derzeit fit gemacht.

Im April, während die Schülerinnen und Schüler gezwungen waren im Homeschooling zuhause zu lernen, konnte mit vielen Maßnahmen frühzeitig begonnen werden. Momentan wird das Hauptgebäude energetisch saniert, wie die Gemeindeverwaltung Hüttlingen in einer Pressemitteilung inforrmiert.

Um künftig nachhaltig Energie einzusparen, werde die Dämmung der Südfassade mit vorgesetzten Faserzementelementen umgesetzt. Außerdem werden – integriert in die Fassade – neue Fensterbänder mit Sonnenschutz eingesetzt. Im Verwaltungsbereich wird die Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem energetisch saniert.

Weiter werden sechs Klassenräume, das Lernatelier und Flure mit Akustikdecken und moderner, sparsamer LED-Innenbeleuchtung versehen. Ebenso laufen Installationsarbeiten für die Gewerke Elektro, Raumlüftung und Trockenbau in allen drei Stockwerken. Neue Bodenbeläge, Heizkörper, Türen und Brandschutztüren werden folgen. Den Abschluss machen Malerarbeiten und die Installation von modernsten Lernmitteln wie beispielsweise digitalen Whiteboards.