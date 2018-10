Riesenandrang in Hüttlingens Flaniermeile

Das ist ein Kirchweihsonntag wie aus dem Bilderbuch für die Hüttlinger und ihre Gäste aus nah und fern gewesen. Kaum waren gegen 13 Uhr die Ausfahrten aus dem Ortsmittekreisel in Richtung Bachstraße und Pfitze gesperrt, hatten Tausende Besucher freie Bahn in Hüttlingens Flaniermeile und dem angrenzenden Fußgängerbereich.

Für die Gottesdienstbesucher freilich in der Heilig-Kreuz-Kirche war es ein ungewohnter Anblick – die Kirchweihknaller fehlten. Des Rätsels Lösung war schnell geklärt: Personalprobleme nämlich. Die Alten sind halt nicht immer fit und die Jungen beim Studieren oder müssen sich schließlich auch mal um die Familie kümmern. Gegen 14 Uhr waren die Neulermer Karaden zur Stelle und knallten, was das Zeug an der Spitze der Peitsche oder Goisel hält.

In der Zwischenzeit waren die Food Trucks eingetroffen, wurden Karussell, Kletterwand, der Sandkastenbagger und die Hüpfburg einsatzbereit und öffneten die Geschäfte ihre Pforten. Auch die Gastronomie hatte schon längst die ersten Gäste verköstigt, die Autoausstellung war aufgebaut und auch die musikalische Vesperstube in Hüttlingens guter Stube „Forum“ öffnete ihre Pforten. „Regionale Spezialitäten und Blasmusik“ war die Devise des Musikvereins, der in voller Stärke unter der Leitung seines Dirigenten Robert Wahl angetreten war.

Wenn dann auch noch die Kicker des VfR auf alle möglichen Unterlagen ihre Autogramme schrieben, war der jugendliche Kickeranhang zufrieden, die Hungrigen gesättigt, der Eishunger gestillt und die Kassen von Gastronomie oder Geschäftswelt gefüllt. Ob es wohl jemals noch einmal einen solchen Bilderbuchkirchweihsonntag geben wird?