Rettenmaier und Rettenmaier zeigen ihre Kunstwerke in Hüttlingen

Anlässlich der Muffigeltage ist im Hüttlinger Forum die Ausstellung „Rettenmaier & Rettenmaier“ eröffnet worden. Seit Donnerstagabend zeigen die beiden Schwägerinnen Marlies und Christa Rettenmaier an die 100 Öl- sowie Acrylbilder, Karikaturen und Tonfiguren.

Zwar tragen beide Künstlerinnen den gleichen Nachnamen, aber ihre Kunstwerke sind sehr verschieden. Christa Rettenmaiers Malanfänge gehen bis zu ihrer Kindheit zurück. So zieren vier Bilder aus ihrer Schulzeit in Tschechien eine Ausstellungswand. „In der zweiten Klasse mussten wir die russischen und tschechischen Soldaten malen“, erzählte die Künstlerin. Zwischenzeitlich hatte sich Christa Rettenmaier von der Malerei entfernt und lediglich Theaterkulissen gemalt, von denen im Forum eine Ahnengalerie zu sehen ist. Vor etwa zwölf Jahren hat sie dann wieder die kleineren Leinwände in die Hand genommen und verewigt nun ihre Gedanken in Öl.

Bevor sie zum Pinsel greift, weiß sie schon ganz genau, was auf der Leinwand entstehen soll. „Ich möchte mit meinen Bildern etwas erzählen. Sie zeigen, die Dinge, die mich beschäftigen, geben aber auch Raum für Interpretationen“, so die Künstlerin. Circa 20 Werke hängen von ihr im Hüttlinger Forum. Sie zeigen beispielsweise „Adam und Eva gestern und morgen“, eine strahlende Blume, die umgeben ist von einer düsteren Szenerie mit dem Titel „1000 Jahre nach dem letzten Supergau“ oder teils lachende Skelette in schönen Kostümen, die eine Steintreppe emporsteigen. Auch ein paar Karikaturen und Tonfiguren sind in der Ausstellung von ihr zu sehen.

Auf der anderen Seite des Hüttlinger Forums zeigen sich ganz andere Bilder. Marlies Rettenmaier malt zwar auch die Dinge, die sie sie beschäftigen, aber mit Acrylfarben statt Öl. Auch die Themen unterscheiden sich von denen ihrer Schwägerin. So sind beispielsweise Fuchs, Pferd, Eichhörnchen und andere Tiere in bunten, kräftigen Farben zu sehen und es zeigt sich das alte Hüttlingen. „Es schön, wenn die Leute vor den Bildern stehen und sich daran erinnern, wie es hier einmal aussah“, sagte Marlies Rettenmaier. Auch bei der Vernissage sind vor der Lammscheuer, dem Farrenstall und dem ehemaligen Kaufhaus Gold Geschichten von früher zu hören.

Malen und Schreiben sind ihre Leidenschaften

Die Lieblingswerke der Künstlerin tragen aber die Überschrift „zum Nachdenken“. Unter anderem sind hier ein Ehepaar einmal in jungen Jahren und einmal in alten Jahren zu sehen oder fünf Frauen unterschiedlicher Religionen. Zu jedem Bild gibt es einen kurzen Text, meist in Gedichtform. Denn das Schreiben ist eine weitere Leidenschaft von Marlies Rettenmaier.

Bei der Vernissage hat sie auch ein paar ihrer Gedichte und Witze vorgetragen. Teils mit viel Humor erzählen ihre Reime vom Älterwerden, einem friedvollen Zusammenleben, dreckigen Fenstern und dem Dankbarsein. Die Texte brachten der Künstlerin nicht nur Applaus, sondern auch einige Lacher. Begeistert waren die Gäste auch von dem Querflötenspiel von Birgit Wahl und Christine Mitterbauer, die die Vernissage musikalisch begleiteten. (ag)