Reinhold Wanka feiert heute 60. Geburtstag

Der Hüttlinger Reinhold Wanka, seit 30 Jahren Obermeister der Kachelofen- und Luftheizungsbauer Innung Ostalb, kann heute seinen 60. Geburtstag feiern.

Wanka ist seit dem 8. Mai 1987 im Amt und ist somit aktuell der dienstälteste Obermeister im Ostalbkreis. Geboren in Korbach, Hessen kam Wanka als Jugendlicher nach Aalen, um hier erfolgreich eine Ausbildung als Kachelofen- und Luftheizungsbauer zu absolvieren. Bei den anschließenden Leistungswettbewerben der Handwerksjugend wurde er Kammer-, Landes- und später sogar Bundessieger. Nach der Meisterprüfung 1982 machte er sich noch im gleichen Jahr mit einem eigenen Geschäft in Hüttlingen selbstständig. Seit 2010 führt Wanka seinen Betrieb gemeinsam mit Sohn Constantin, der ebenfalls gelernter Kachelofen- und Luftheizungsbauermeister ist.

Neben dem Amt des Obermeisters ist Reinhold Wanka in weiteren Bereichen des Handwerks engagiert. So ist er auch vereidigter Sachverständiger im Kachelofen- und Luftheizungsbauer Handwerk und im Gesellenprüfungsausschuss und Meisterprüfungsausschuss in Stuttgart tätig.