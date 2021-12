Regelmäßiges Sparen bei der Kreissparkasse Ostalb zahlt sich aus

Über einen 5500-Euro-Hauptgewinn bei der Adventsauslosung des „PS-Sparen und Gewinnen“ der Kreissparkasse Ostalb freut sich Monika Sprenger aus Hüttlingen. Sie ist seit einigen Jahren regelmäßige PS-Sparerin und will sich von ihrem Gewinn im kommenden Jahr unter anderem eine schöne Schiffsreise nach Norwegen gönnen. Der Hüttlinger Sparkassen-Filialleiter Johannes Neusinger und Kundenberater Jan Hetzel gratulierten bei der Gewinnübergabe und teilten die Freude mit der Sparkassenkundin. Alle Drei sind sich einig, dass Sparkassen-PS-Sparen sich auch und gerade in Nullzinszeiten lohnt. Filialleiter Johannes Neusinger (rechts) übergibt den 5500 Euro-Hautgewinn gemeinsam mit Kundenberater Jan Hetzel an Monika Sprenger