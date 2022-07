Räubertochter Ronja begeistert als Musical

In der Aula der Alemannenschule Hüttlingen hat die Theater-AG der Schule bei der Premiere von „Ronja – das Musical“ viel Beifall erhalten. Ein Jahr lang hatten die Schüler und Schülerinnen der vierte und fünfte Klasse geprobt, anfangs noch unter schwierigen Corona-Bedingungen. Mit Schulleiter Ralf Meiser an der Gitarre öffnete sich der Vorhang für die bunte und moderne Bühnenfassung des Klassikers „Ronja Räubertochter“ von Astrid Lindgren. In Szene gesetzt wurden die Kinder von Philipp Dürschmied und Julia Sylvester vom Theater der Stadt Aalen. Christian Steiner, der den Abend am Klavier musikalisch begleitet, lieferte passende Songs für das knallige Musical, die die Kinder mal im Chor, mal im Solo sangen. Am Ende gab es tosenden Applaus und Zugabe-Rufe.