Nach einem Jahrhundert-Hochwasser vor zweieinhalb Jahren in Niederalfingen sind bislang nur wenige Schutzmaßnahmen getroffen worden. Nun haben sich einige Gemeinderäte eingeschaltet. Sie haben sich selbst vor Ort einen Eindruck gemacht und schließlich mögliche Lösungsvorschläge ausgearbeitet. In der Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag, 10. Januar, wird über das Thema diskutiert.

Den 29. Mai 2016 werden die Niederalfinger so schnell nicht vergessen, denn damals wurden sie von einem Hochwasser heimgesucht, was im Nachhinein als „HQ-Extrem“ eingestuft wurde. Ein Hochwasser, welches sich höchstens alle hundert Jahre wiederholt. Fast alle Häuser im Hüttlinger Teilort unter der Marienburg waren von den Wassermassen von Schlierbach und Filgenbach überflutet worden. Seinerzeit waren nicht nur Keller, sondern auch Erdgeschosswohnungen vollgelaufen. Auf fast 200 000 Euro bezifferte die Gemeindeverwaltung damals die Schäden allein beim Naturerlebnisbad. In den Millionenbereich gingen die Schäden in den Privathäusern.

Mit Ausnahme einiger Kleinmaßnahmen ist seither aber nicht viel gegen ein ähnliches Ereignis unternommen worden. Lediglich Pläne sind erstellt und diskutiert worden, das Naturerlebnisbad hat innerhalb des Zaunes zum Schlierbach hin eine zweistöckige Mauer aus Natursteinquadern erhalten und die dortige Brücke, an der das Hochwasser in Richtung Dorf „abgebogen“ war, wurde abgerissen – zu wenig für etliche Gemeinderäte, die deshalb das Heft in den vergangenen Monaten in die Hand genommen haben.

Josef Kowatsch und Herbert Wanner von der Bürgerliste, sowie Joachim Grimm und Josef Hailer (Aktive Bürger und CDU) waren etliche Male im Schlierbachtal unterwegs gewesen, hatten das Gelände untersucht und nach Lösungsmöglichkeiten Ausschau gehalten, beziehungsweise die verschiedenen Planungen kritisch hinterfragt. Sie wurden unterstützt von Gemeinderat Eduard Rupp und Anton Hügler. Sie sind vor Kurzem einen halben Tag lang mit Maßband, Nivelliergerät, zur Vermessung von Höhenunterschieden, und Laserentfernungsmesser unterwegs gewesen, um Steigungen, Längen und Breiten an verschiedenen Stellen aufzunehmen. Dadurch konnten sie die möglichen Volumina exakt bestimmen. So wurde etwa festgestellt, dass der noch aus der Ära Schulz vor gut 25 Jahren stammende Ringdamm direkt oberhalb des Bades bei einer Erhöhung um lediglich einen Meter das Stauvolumen um 10 000 auf 15 000 Kubikmeter vergrößert.

Als positiv würde sich diese Ertüchtigung des Ringdamms direkt beim Bad auch auf die innerörtlich notwendigen Schutzmaßnahmen erweisen. Die könnten viel kleiner ausfallen. Ferner fehlte dann nur noch beim Eingang zum Bad – anstelle der abgerissenen Brücke – die Weiterführung der Natursteinquadermauer bis zum Beginn der Parkplätze.

Ringdammerhöhung soll die beste Lösung sein

„Wir sind überzeugt, dass diese Ringdammerhöhung vergleichsweise wenig kostet, sofort umgesetzt werden kann, nicht in das FFH-Gebiet eingreift, keinen Bachlauf oder Auwald zerstört und außerdem fast unsichtbar ist. Sie könnte längst fertig sein und die Niederalfinger wieder ruhiger schlafen lassen“, ist die Bilanz der Gemeinderäte.

Abgelehnt wird von den Gemeinderäten der von den Stadtlandingenieuren geplante Damm rund 100 Meter weiter oberhalb. Der würde dort zwar 50 000 Kubikmeter aufstauen können, dafür aber rund 1000 Quadratmeter ökologisch wertvollen Auwald zerstören. Stattdessen setzen sich die Gemeinderäte für einen etwa viereinhalb Meter hohen Damm an der Engstelle ein. Der wäre in der Lage – ohne Auwald zu zerstören – ebenfalls 50 000 Kubikmeter aufzustauen. Als weitere Rückhaltemaßnahme könnte schließlich bei einer Sanierung der Landstraße von Neuler nach Bronnen in unmittelbarer Nähe zur ehemaligen Kläranlage die Straße etwas höher gelegt und als überströmbarer Damm hergestellt werden.