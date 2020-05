Polizei warnt vor Betrugsmasche

Falsche Polizisten haben mit einer Masche von einer Seniorin in Hüttlingen einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag ergaunert. Die gutgläubige Frau wurde bereits am Montagabend in mehreren Anrufen von den Betrügern telefonisch kontaktiert und bedrängt, wobei sich die Anruferin als eine Frau Glock von der Polizei in Stuttgart ausgab. Sie erzählte der Seniorin, dass eine Einbrecherbande festgenommen worden sei. Ihr Name würde auf einer bei den Einbrechern aufgefundenen Liste stehen. Ein Bankmitarbeiter würde mit den Einbrechern unter eine Decke stecken und Falschgeld verbreiten. Letztlich brachte die Betrügerin die Seniorin durch geschickte Gesprächsführung soweit, dass sie von der Bank den geforderten Geldbetrag abhob. Das Taxi dorthin wurde von der Betrügerin organisiert. Letztlich hinterlegte die Geschädigte den Betrag zur Überprüfung auf Falschgeld am Dienstag an ihrer Haustüre. Gegen 12.45 Uhr erschien ein etwa 25 Jahre alter Mann und holte das Geld ab. Er wird als etwa 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug eine graue Hose, ein Kapuzenshirt und hatte kurze Haare.

Die Kriminalpolizei hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen und hat folgende Fragen:

- Fiel der beschriebene Mann im Wohngebiet rund um die Seitsberger Weg auf in Hüttlingen? - Fielen im dortigen Bereich Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen auf? - Wurden sonstige Beobachtungen hinsichtlich Personen oder Fahrzeugen gemacht, die verdächtig erscheinen. Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter Telefon 07151/9500 entgegengenommen.