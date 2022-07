Piraten machen Hüttlingen unsicher

Karten: bei allen Chormitgliedern, im Sekretariat des Kopernikus-Gymnasiums (Telefon 07361 / 97706) und an der Abendkasse.

Nach zwei Jahren Zwangspause bieten die Unterstufenchöre des Kopernikus-Gymnasiums Wasseralfingen am 21. und 22. Juli wieder ein Musical. Eine ganze Piratenbande treibt ab 19 Uhr ihr Unwesen in der Limeshalle.

Käpt‘n Danton und seine Piraten dümpeln in lauen Gewässern. Nichts zu tun, kein Schiff zu kapern, keine Beute zu machen. Vor Langeweile droht Meuterei - aber was ist das? Eine Flaschenpost! Eine Schatzkarte! Also macht sich die Crew der „Esmeralda“, begleitet von ihren Gefangenen, Prinzessin Filomena und ihrer Gouvernante Donna Dolores, auf die Suche nach der geheimnisvollen Schatzinsel.

Die Schülerinnen und Schüler der Unterstufenchöre haben kurz vor den Pfingstferien zwei Tage auf der Kapfenburg zum Proben verbracht. Gemeinsam mit dem Musicalorchester, den Technikern und der Bühnenbau-AG des KGW versprechen die beiden Abende ein Spektakel für die ganze Familie.