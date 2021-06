Pfarrer Ludwig Heller feiert doppeltes Jubiläum

Ludwig Heller, leitender Pfarrer in Hüttlingen, hatte in den vergangenen Tagen gleich doppelt Grund zu feiern. Ende Mai wurde er 70 Jahre alt und am 19. Juni konnte er sein 45-stes Priesterjubiläum begehen. Dieses Jubiläum soll am Samstag, 26. Juni um 18.30 Uhr in Rahmen eines Gottesdienstes gefeiert werden. Corona bedingt möchte der Jubilar auf eine große Feier verzichten.

Geboren im Mai 1951 in einem kleinen Dorf in Polen und aufgewachsen mit sechs Geschwistern in einer streng gläubigen Familie, lernte Ludwig Heller trotz Kommunismus früh den Glauben kennen. Nach seinem Abitur ging er 1969 ins Priesterseminar und wurde 1976 in Krakau zum Priester geweiht. Nach weiteren drei Jahren Psychologiestudium zog es ihn nach Paris um Französisch zu lernen und danach nach Afrika zu gehen. Doch das feuchtheiße Klima in Zaire bekam ihm überhaupt nicht und so übersiedelte Ludwig Heller 1989 nach Deutschland.

Seine erste Station in Deutschland war Calw, 1991 trat er seine Stelle als leitender Pfarrer in Steinheim an und seit Mai 2007 ist er nun Oberhirte in Hüttlingen. Ein großes Anliegen ist ihm die heilige Messe und so feiert er fast täglich mit seiner Gemeinde einen Gottesdienst. Auch die Besuche der Senioren und Kranken im Krankenhaus liegen ihm am Herzen.

Im Herbst 2023 möchte Pfarrer Ludwig Heller mit seiner Gemeinde ein großes Jubiläum begehen. Dann feiert die Heilig-Kreuz-Kirche ihr 100-Jähriges Bestehen. Für dieses Jubiläum hat Pfarrer Heller und der KGR schon mit den Planungen begonnen.