Pelzig leidet unter „schwersten kognitiven Dissonanzen“

Es braucht viel Konzentration Erwin Pelzig – alias Frank-Markus Barwasser – bei seinen Ausflügen in die Welt von Politik, Mitmenschlichkeit, Wirtschaftszusammenhängen oder die Ungerechtigkeiten dieser Welt zu folgen. Freilich verkompliziert er sein Programm „Pelzig stellt sich“ noch dadurch, mit seinen Freunden Hartmut und Dr. Göbel tiefgründig, engagiert und ausschweifend zu diskutieren. Im ausverkauften Bürgersaal des Hüttlinger Kultur- und Sportzentrums Limeshalle kürte der Star der deutschen Kabarettszene darüber hinaus noch mit der Bopfingerin Susanne eine neue Landwirtschaftsministerin und fand in Karl-Heinz auch noch einen neuen Bundespräsidenten.

Trotz aller bayuwarisch-schwäbischer Animositäten, respektive freundschaftlicher Beziehungen, hat sich der Unterfranke aus Würzburg (Jahrgang 1960) in Hüttlingen sichtlich und hörbar wohl gefühlt und ist nach eigenem Bekunden warmherzig empfangen worden. Mit seinem unvermeidlichen Hütchen, einem (leeren) Herrentäschchen und Trachtenjanker kam Pelzig schnell zur Sache. Alle möglichen Wahrheiten zu finden sei etwa so schwer, wie Reiner Calmund am Salatbüfett anzutreffen, schließlich reklamieren ja bekanntlich NSA, BND, Thilo Sarazin oder auch die Bundesregierung diese löbliche Eigenschaft auch für sich. Weil aber sie zu finden leichter ist, als sie zu suchen, leide er immer mehr unter schwersten kognitiven Dissonanzen. Auch macht ihm zu schaffen, dass das durchschnittliche Vermögen eines Bundesbürgers bei 82000 Euro liegt, und das sei ebenso wenig nachvollziehbar, wie dessen 104 sexuellen Aktivitäten pro Jahr. „Wenn es ernst wird, da muss man eben lügen“, greift er Jean-Claude Junkers Ansicht auf.

Grenzenlose Ratlosigkeit treibt den studierten Politikwissenschaftler und Ethnologen zusätzlich um. Deshalb hat er sein Leben auf Zufall umgestellt, „Deshalb bin ich heute in Hüttlingen“, gesteht er frank und frei. Wenn es dann aber undurchsichtig wird, dann holt er sich Ratschläge seiner Freunde Hartmut und Dr. Göbel oder greift in die Lostrommel. Auf diese Weise verschafft er Kurt zu mehr Gerechtigkeit im Finanzsystem und findet heraus, dass Angst gefügig macht. Am Schluss bleiben aber eine ganze Menge Fragen offen, nämlich die Ungerechtigkeit gerecht zu verteilen, die Verlogenheit, Krokodilstränen wegen Bootsflüchtlingen im Mittelmeer zu vergießen oder der Zweifel darüber, ob die Erzieherin Susanne nun tatsächlich die richtige Landwirtschaftsministerin oder etwa auch korrupt ist.