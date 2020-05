Patrick Rettenmaier spendet Erlös aus verkauften T-Shirts

Patrick Rettenmaier hat ein T-Shirt designt, dessen Verkaufserlös dem Hüttlinger Hilfsprojekt für Burkina Faso zugute kommt. Das Werk des Grafikdesigners kam so gut an, so dass nun 2100 Euro für 11,5 Jahre Bildung zur Verfügung stehen.

„Der Ansporn war, dass sich junge Leute ein T-Shirt kaufen, das ihnen gefällt und sie damit etwas Gutes tun. Ich wollte über eine schöne Art ans Spenden heranführen“, sagt Rettenmaier. 140 T-Shirts hat er über seinen Online-Shop verkauft. „Meine Schwester und ich haben seit etwa fünf Jahren ein Patenkind in Burkina Faso. Meine Mutter engagiert sich im Aktionskreis des Hilfsprojekts von Christel Trach-Riedesser in Hüttlingen. Mir steht das Projekt deshalb sehr nahe und ich weiß, dass das Geld vollständig und an der richtigen Stelle ankommt“, so Rettenmaier.

Im Bild: Patrick Rettenmaier und Christel Trach-Riedesser bei der Scheckübergabe für das Hilfsprojekt Burkina Faso.

Wer für das Hilfsprojekt Burkina Faso spenden möchte, kann dies bei der KSK-Ostalb tun: IBAN: DE41 6145 0050 0110 2154 00, BIC: OASPDE6A, Kath. Kirchengemeinde, Burkina Faso Spende, Schulbildung-Hirsebank-Gesundheit-Bauten. Foto: privat