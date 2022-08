Panini-Sammelalbum der Hüttlinger Fußballer kommt bestens an

Die Fußballabteilung des TSV Hüttlingen hat bei ihrer Mitgliederversammlung in der Gaststätte Sankt Josef in Sulzdorf ihre Mitglieder Georg Ill und Werner Deibert für 60-jährige Vereinstreue geehrt. Abteilungsleiter Patrick Bieg begrüßte neben den Abteilungsmitgliedern auch Rita Rettenmaier, im Vorstand des TSV für den Sport zuständig, und Julia Stark, Vorständin für Finanzen. Bieg bedankte sich beim Gesamtverein für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und bei der Gemeinde für die Bereitstellung des Sportgeländes.

In seinem Bericht stellte Bieg verschiedene Aktionen der Abteilung im laufenden Jubiläumsjahr (75 Jahre Abteilung Fußball) vor. Er erinnerte an die gut besuchte Jubiläumsauftaktveranstaltung am 30. April in „Bulli’s Alm“ auf dem Sportgelände und an den Verkaufsstart des Paninijubiläumsalbum der Abteilung im Edeka Straubenmühle im September. In dem Sammelalbum, wie man es von Welt- und Europameisterschaften kennt, werden die Hüttlinger Fußballerinnen und Fußballer von den Bambini bis zur AH mit über 300 Sammelbilder zu finden sein.

Manuel Sanwald informierte in seinem letzten Bericht als Leiter Finanzen, dass für das Projekt Tribünenbau bei der Spendenaktion „Wir Wunder“ von der Kreissparkasse 167 Spenden eingegangen seien. Die Berichte der Kassierer Christian Vaas (Hauptkasse) und Christian Bux (Vereinsheimkasse) unterstrichen, dass es um die Finanzen der Abteilung unverändert gut bestellt ist. Der Leiter für den Bereich Sport, Tobias Hieber, hatte nach den coronabedingten Einschränkungen in der Vorsaison wieder deutlich mehr zu berichten. Mit 13 Teams – vier aktive Mannschaften und neun Jugendteams – waren die Hüttlinger Fußballerinnen und Fußballer in der abgelaufenen Saison am Start. Bei den sportlichen Leistungen der Jugendteams ist die A-Jugend der Spielgemeinschaft mit Fachsenfeld und Dewangen hervorzuheben. Darüber hinaus unterlagen die B-Juniorinnen im Bezirkspokal erst im Finale der Normannia Gmünd.

Im Frauenfußballbereich ist die Entwicklung ebenfalls sehr erfreulich. Mit zwei Teams war der TSV in der Bezirksklasse am Start. Sportliches Aushängeschild der vergangenen Saison war laut Hieber die erste Herrenmannschaft. Bei seinem Ausblick wies Hieber auf die zweite Auflage des Sommercamps mit den „Sankt Pauli Rabauken“ vom 5. bis 7. September hin, für das sich bereits über 50 Kinder angemeldet haben.

Für den Bereich Veranstaltungen berichtete Leiter Michael Vaas neben dem traditionellen Christbaumverkauf auch von zwei erfolgreichen Schrottsammlungen, von Jugendspieltagen und dem „Tag des Fußballs“ im Juli. Er verwies zudem auf die Jubiläumsfeier zum 75-jährigen Bestehen der Abteilung am 12. November im Bürgersaal. Im kommenden Winter werde wohl auch wieder ein Faschings-Event möglich sein.

Den Abschluss bei den Berichten machte Helmut Winter, der stellvertretend für den verhinderten Leiter für Öffentlichkeitsarbeit, Christian Pfisterer, berichtete. Der Tribünenbau und das Jubiläum habe die Abteilung während der letzten Monate beschäftigt. Auch die Neuauflage des Stadionhefts sei geglückt.

Rita Rettenmaier bescheinigte der Abteilung eine positive Entwicklung. Bei den Verabschiedungen wurde neben Luca Hopfauf (FSJler) auch Manuel Sanwald (Leiter Finanzen) verabschiedet. Wahlergebnisse: Abteilungsleiter Patrick Bieg, Leiter Öffentlichkeitsarbeit Christian Pfisterer, Leiter Sport Tobias Hieber, Leiter Finanzen Rene Freimuth, Gesamtjugendleiter Marcel Hieber.

Zuletzt ehrte Patrick Bieg langjährige Mitglieder: 60 Jahre: Georg Ill, Werner Deibert; 40 Jahre: Markus Diamant, Jürgen Wanner, Klaus Werner; 30 Jahre: Manuel Sanwald, Karlheinz Stollenmeier, Alex Fürst, Jens Angstenberger, Steffen Hailer.