Osterbörse beim Kleintierzuchtverein

Am Karsamstag, 31. März, findet im Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins Hüttlingen in der Buchener Straße von 14 bis 17 Uhr der schon zur Tradition gehörende Kleintiermarkt statt. Kleintierzüchter bieten auf der Anlage und in der Halle nicht nur Kaninchen allen Größen und Farben, sondern auch Hühner, Enten, Tauben, Wachteln, Ziergeflügel, Meerschweinchen, Hamster und auch Sittiche zum Verkauf an. Die Züchter geben natürlich auch Tipps zu deren artgerechter Haltung und Verpflegung. Die Eltern und deren Kinder sollten sich aber auch einig darüber sein, dass der Kauf der Tiere Liebe, Schutz und selbstverständlich eine gute und dauerhafte Pflege nach sich ziehen muss. Vor dem endgültigen Kauf sollte im Familienkreis bei Grillwurst und Getränken sorgfältig abgewogen werden. Auch dafür hat der Veranstalter gesorgt.

Auflagen und Merkblätter zum Tierverkauf gibt es im Internet unter www.ktzv-Huettlingen.de. Der Eintritt für Kinder ist frei, Erwachsene zahlen einen Euro. Einklappen Ausklappen