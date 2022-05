Orthopädie Minder spendet 500 Euro für Burkina Faso-Hilfe

Über eine Spende des Geschäfts Orthopädie Minder in Höhe von 500 Euro und 2000 neue Flyer zum 40-jährigen Jubiläum des Unterstützungskreises „Hilfe für Burkina Faso“ um Christel Trach-Riedesser (links) freuen sich dessen Mitglieder. Harald Minder (Mitte) übergab auch dieses Jahr wieder den Spendenscheck vor dem Geschäft in Hüttlingen. Das Geld soll den Hunger in Burkina Faso lindern helfen. Dies ist in diesem Jahr besonders notwendig, denn durch den Ukrainekonflikt haben sich die Getreidepreise im globalen Süden verdoppelt. „Das bedeutet, dass wir mit unseren Spenden weniger Menschen helfen können“, so Klaus Scheufele von der Burkina Faso-Hilfe. „Deshalb sind wir Spendern wie Herrn Minder besonders dankbar, die das Projekt seit Jahren großzügig unterstützen.“ Mit den Flyern hofft die Initiative weitere Spender und Paten gewinnen zu können.