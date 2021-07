Orthopädie Minder aus Hüttlingen spendet 500 Euro und 2000 Flyer für Burkina Faso

Über eine Spende des Geschäfts Orthopädie Minder in Höhe von 500 Euro und 2000 Flyer freuen sich die Mitglieder des Unterstützungskreises „Hilfe für Burkina Faso“ um Christel Trach-Riedesser – und natürlich die hungernden Menschen in Burkina Faso. Harald Minder, ein treuer Spender, und sein Sohn Lukas übergaben den Scheck über 500 Euro und die 2000 Flyer an Christel Trach-Riedesser vor dem Geschäft in Hüttlingen. Das Geld soll den Hunger in dem bettelarmen Burkina Faso lindern helfen und eine bessere Wasserversorgung gewährleisten. In der Trockenzeit ist das Wasser auf einen Eimer pro Person und Woche rationiert. Es muss außerdem an bis zu 15 Kilometern entfernten Brunnen geholt werden. Mit den Flyern hofft die Initiative weitere Spender und Paten gewinnen zu können.