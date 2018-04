Ohne Führerschein mit frisiertem Roller unterwegs.

Beamte des Polizeireviers Aalen haben am Sonntag gegen 14.20 Uhr auf der Bachstraße einen 17-Jährigen kontrolliert, der dort mit seinem Roller unterwegs gewesen ist. Dabei stellten sie fest, dass der Jugendliche an dem Fahrzeug wohl technische Veränderungen vorgenommen hat, so dass dieses eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern aufweist.

Der 17-Jährige muss nun mit entsprechenden Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Erlöschen der Betriebserlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er wurde von seiner Mutter abgeholt.