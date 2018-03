Der Obst- und Gartenbauverein Hüttlingen schneidet am Samstag, 24. Februar, ab 13.30 Uhr Obstbäume in der Streuobstwiese zwischen Unter- und Mittellengenfeld. Der Verein beteiligt sich damit an der Schnittaktion, die der Kreisverband, der Aalener Fachwarteverein und das Landratsamt organisieren. Wer mithelfen will, kann einfach dazukommen.