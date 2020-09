Neunjährige bei Radunfall verletzt

Ein neunjährige Mädchen ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall verletzt worden.

Am Kreisverkehr Goldshöfer Straße/Abtsgmünder Straße musste eine 23-jährige Autofahrerin am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr verkehrsbedingt an einem Zebrastreifen anhalten. Beim Wiederanfahren übersah sie ein von rechts kommendes neunjähriges Mädchen, das mit seinem Fahrrad den Zebrastreifen überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind auf die Straße und verletzte sich. Es wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.