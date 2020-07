Neue Spendenaktion für Burkina Faso

Von der Hüttlinger Burkina Faso-Hilfe und deren Gründerin Christel Trach-Riedesser hat unsere Zeitung ein erneuter Spendenaufruf erreicht. So wendet sich Trach-Riedesser an alle Wohltäter mit Dankesworten und beschriebt die schwierige Situation in dem afrikanischen Land.

„Das Corona-Virus verschont auch die ärmsten Länder nicht. Mundschutz, Desinfektion, Handschuhe – all das sind Raritäten, die sich der ganz normal täglich arbeitende Mensch dort nicht leisten kann“, so berichtet Christel Trach-Riedesser. „Dazu kommen Wassermangel und eine Lebensmittelknappheit. Diese, so wird es vorausgesagt, wird schlimmer sein als jede andere jemals zuvor. Es ist damit zu rechnen, dass wir sehr viele Tote beklagen müssen – nicht infolge von Corona, sondern an Hunger gestorben.“

René Millogo, der jüngste Mitarbeiter des Hilfsprojekts vor Ort in Burkina Faso, konnte vor kurzem an die Gebrechlichsten breit gestreut Hilfsmittel verteilen. „Danke allen, die dazu durch ihre unschätzbaren Spenden beigetragen haben. Lebensrettung und Hoffnung verschenken laufen momentan parallel“, so Trach-Riedesser. Auch in Afrika wurde ein Helferkreis mit Mitarbeitern, die dem Alter entsprechend nicht zu den Risikopatienten zählen, aufgebaut.

Die Initiative will jetzt versuchen nochmals eine Aktion zu starten, um das Schlimmste zu verhindern.

Spenden zur Unterstützung in der Pandemie und der Hungersnot sind jederzeit erwünscht an das Konto bei der

Kreisparkasse: IBAN DE41614500500110215400 BIC: OASPDE6A

Katholische Kirchengemeinde Burkina Faso Spende Schulbildung-Nahrung-Gesundheit-Bauten.

Die Initiative sucht Spender, die bereit sind, ein Direkt-Projekt zu fördern.

Nur bei Angabe der vollständigen genauen Postanschrift werden Spendenbescheinigungen ab 201 Euro automatisch zum Jahresende zugesandt. Ansonsten gilt der Überweisungsbeleg zur Vorlage beim Finanzamt.