Hüttlingen/Bopfingen (ij) - Anfang des Jahres haben in zwei Pflegeeinrichtungen des DRK-Kreisverbandes Aalen die Einrichtungsleitungen gewechselt. Bertram Grumptmann übernahm die Leitung des DRK-Seniorenzentrum Hüttlingen und Jessica Hügler leitet das DRK-Seniorenzentrum Bopfingen.

Bertram Grumptmann begann 1976 am Ostalbklinikum in Aalen eine Ausbildung zum Krankenpfleger und kam über verschiedene Leitungsfunktionen am 1. Januar 1993 als Einrichtungsleiter ins DRK-Altenpflegeheim Lauchheim. Er war bis zur Schließung am 31. März 2019 dort als Einrichtungs-, Pflegedienst- und Hauswirtschaftsleiter tätig.

Jessica Hügler arbeitet seit 2005 im DRK-Seniorenzentrum Bopfingen. Sie begann im Freiwilligendienst und machte anschließend eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Ab 2015 qualifizierte sich Jessica Hügler zur Wohnbereichs- und Pflegedienstleitung weiter. Im August 2018 wurde sie zur stellvertretenden Einrichtungs- und Pflegedienstleitung ernannt.

Seit Anfang des Jahres haben die beiden neuen Kräfte die Leitung in den jeweiligen DRK-Einrichtungen übernommen.