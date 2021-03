Nach dem Wasser fließt die (Aus)Bildung in Burkina Faso

Mit der Spendenhilfe des Hüttlinger Burkina-Faso-Teams um Christel Trach-Riedesser sind in den letzten Monaten vier Brunnen in dem westafrikanischen Land gebohrt und in Betrieb genommen worden. Insgesamt wurden bereits mehr als 30 Brunnen fertiggestellt. Zudem konnte vor Kurzem ein Kindergarten mit Vorschulzentrum in Lèna eröffnet werden. In Zusammenarbeit mit Kontaktpartner Julien Zoungrana aus Burkina Faso soll nun ein weiteres großes Bildungsprojekt in Angriff genommen werden.

In einem Ausbildungszentrum in Namoungou sollen Familien, meist ohne Schulbildung, weil sie keine Paten hatten und das Schulgeld nicht bezahlen konnten, vier Jahre lang in allen Bereichen des menschlichen Lebens geschult werden. Diese Schulungen umfassen eine sehr breite Palette an Tätigkeiten und Wissen. Sie reichen von der Landwirtschaft über die Staatsbürgerkunde bis zur Geburtenkontrolle für Paare und die Ernährungserziehung für Frauen.

Diese zukünftigen Gemeindehelfer kehren am Ende ihrer Ausbildung als Multiplikatoren in ihre Heimatgemeinden zurück. Dort und in weiteren Dörfern sollen sie selbst wirtschaftlich und persönlich erfolgreich die Ausbildung weiterer Analphabeten vorantreiben. Als besonders erfolgversprechend für Burkina Faso haben sich dabei die Bereiche Kleidungsherstellung, Zweirad-Mechanik, Metallbau und Schweißen, Maurern, Gartenarbeit und Tierzüchtung erwiesen.

Um dieses Projekt anstoßen und jahrelang durchführen zu können, muss das Ausbildungszentrum mit Schulungsmaschinen und Werkzeugen aller Art ausgestattet werden. Es werden Webstühle und Nähmaschinen, Wasserpumpen und Hacken, Spaten, Stiefel und Saatgut, Werkbänke, Bohrmaschinen und Schweißgeräte, Schubkarren, Hämmer, Schaufeln und vor allem auch Nahrungsmittel benötigt.

Dieses große Projekt der Hilfe zur Selbsthilfe möchte das Burkina-Faso-Team mit Unterstützung in die Wege leiten. Eine Idee – geboren in den Köpfen der Burkiner – um auch ungebildete Menschen aus Armut und Abhängigkeit zu befreien.