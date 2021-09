Nach 20 Jahren: Maschinenring Ostalb kündigt Beitragserhöhung an

Bedingt durch personelle Wechsel und die Corona-Pandemie hat das Jahr 2020 den Maschinenring Ostalb vor eine große Herausforderung gestellt. Bei der Hauptversammlung für die Jahre 2019 und 2020 in Hüttlingen ist der Vorsitzende Gerhard Kleinhans insbesondere auf diese beiden Themenbereiche eingegangen. Wegen der hohen finanziellen Belastung stellte er eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge in Aussicht.

Veränderungen im personellen Bereich gab es durch das Ausscheiden des bisherigen Geschäftsführers Raphael Bader, der sowohl den Maschinenring als auch die Agrar- und Service-GmbH verantwortete. Die Geschäftsführung der Agrar- und Service-GmbH hat bereits seit 1. August 2020 Helmut Winter übernommen. Zum Jahresbeginn 2021 übernahm dann noch Johannes Mayer die Geschäftsführung im Maschinenring, sodass das Geschäftsführungsteam wieder komplett ist.

Die Betreuung des Mietmaschinenparks wird seit Anfang des Jahres von der neu hinzugewonnenen Mitarbeiterin Kristina Thiem verantwortet, sie kümmert sich um Beschaffung, Vermietung und Instandhaltung. Zu diesem Themenbereich appellierte Vorstand Kleinhans an die Mitglieder, sich verstärkt Gedanken zu machen, ob es wirtschaftlich sinnvoll sei, jede Maschine die man nutzen möchte auch besitzen zu müssen.

An Beispielen zeigte er auf, dass es auch wegen der immer höheren Anschaffungskosten von landwirtschaftlichen Maschinen oft sinnvoller sei, dass „Rundum-Sorglos-Paket“ des Maschinenring-Mietparks in Anspruch zu nehmen, als in die Eigenbeschaffung zu investieren.

Da zuletzt sämtliche Veranstaltungen wie der Kalte Markt, die Ipfmesse oder auch Feldtage nicht durchgeführt werden konnten, besteht hier Nachholbedarf. Bereits in der letzten Augustwoche wurde deshalb ein Feldtag mit Vorführung eines autonom fahrenden Schleppers der Firma AG-Xeed, einem Startup-Unternehmen aus den Niederlanden, auf den Feldern des Beiratsmitglieds Anton Abele abgehalten.

Bezüglich der Finanzen musste trotz der eigentlich positiven Mitgliederentwicklung realisiert werden, dass die derzeitige finanzielle Ausstattung des Vereins nicht ausreicht, um den künftigen Aufgaben nachkommen zu können. Deshalb ist nach über 20 Jahren Stabilität eine Beitragserhöhung angedacht, die bei der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden soll.

Nach den Berichten erfolgte die einstimmige Entlastung von Vorstand, Beirat und Geschäftsführung, diese nahm Helmut Hessenauer vom Geschäftsbereich Landwirtschaft des Landratsamts Ostalb vor. Grußworte sprachen noch Bürgermeister Günter Ensle sowie der Vorsitzende Bauernverbands Ostalb-Heidenheim, Hubert Kucher.

Zum Schluss wurde dann der langjährige stellvertretende Geschäftsführer des Maschinenrings, Edmund Dörrer, in Abwesenheit in den Ruhestand verabschiedet. Zudem wurden vier langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich Betriebs- und Haushaltshilfe, einer ganz wichtigen Säule, wenn es um Hilfe in Not bei Landwirten oder auch Privatpersonen geht, geehrt: Melanie Stehnken (20 Jahre), Annette Weber (15 Jahre), Andreas Mergenthaler (15 Jahre), Jörg Mößner (zehn Jahre). Die Laudatio auf die Geehrten hielt die für den Bereich Haushalts- und Betriebshilfe zuständige Einsatzleiterin Anita Kopp.