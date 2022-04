Musikverein Hüttlingen stellt sich neu auf

Viele Veränderungen hat es im Zug der Hauptversammlung bei dem Musikverein Hüttlingen gegeben. Der Vorsitzende Christian Ebert sowie zwei Beisitzer gaben ihr Amt weiter, auch Dirigent Robert Wahl wird im September nach 42 Jahren die musikalische Leitung abgeben.

Nach elf Jahren als Vorsitzender gibt Christian Ebert sein Amt ab. Die Nachfolge tritt Matthias Reimschüssel an, der bislang als Kassierer im Vorstand war. „Fortschritt und Zusammenhalt“ seien seine Vision in den elf Jahren gewesen, umschrieb Ebert seine Vorstandstätigkeit. Diese Vision habe er zusammen mit seinem Vorstandsteam in verschiedenen Bereichen und Aktionen, wie beispielsweise der Einführung des Starkbierfests, der Anschaffung zusätzlicher Uniformen sowie einigen musikalischen und gesellschaftlichen Highlights umgesetzt.

Die Beisitzerin für Verwaltung und Marketing, Stephanie Feil, und der Beisitzer für Inventar, Ferdinand Wolfsteiner, verlassen ebenfalls den Vorstand. Nach dem Rückblick von Schriftführerin Verena Schneider gab Kassierer Reimschüssel einen Kassenbericht und zeigte hierin die Auswirkungen der Pandemie auf die finanzielle Situation des Vereins auf, vor allem durch ausfallende Veranstaltungen. Er stellte hierbei zusammenfassend fest, dass der Verein die Pandemie finanziell bislang vergleichsweise gut überstanden hat.

Stephanie Feil blickte in Gedichtform auf ihre sechsjährige Tätigkeit im Vorstand zurück. Sie verwies auf das geschaffene einheitliche Erscheinungsbild der Marke Musikverein Hüttlingen sowie die erweiterte Sponsorenarbeit.

Jugendleiterin Annika Kurz berichtete über viele ausgefallene Aktionen und Vorhaben. Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen habe es im vergangenen Jahr jedoch auch einige Höhepunkte für die Jungmusikerinnen und Jungmusiker gegeben, wie etwa ein Open-Air-Konzert im Rahmen der Kultur-Bühne im Naturerlebnisbad Niederalfingen, die Teilnahme am Projekt Umwelthelden der EnBW/ODR und einen Vorspielnachmittag.

Dirigent Robert Wahl verglich den Musikverein mit einer Wandergruppe, die im Jahr 2021 einige schöne Wegpunkte passiert habe, wie das Festival auf Schloss Kapfenburg zusammen mit der Band Jazzbus oder das Landesmusikfestival in Neresheim. „Uns gibt es noch“ habe der Musikverein gezeigt. Nach 42 Jahren als „Wanderführer“ der Hüttlinger Musikerinnen und Musiker kündigte Wahl an, dass er im Spätsommer die musikalische Leitung an seinen Nachfolger übergeben wird.

Die stellvertretende Vorsitzende Sissy Jörg gab einen Rückblick über ein ruhiges musikalisches Jahr. Erst im Juni 2021 sei der Probenbetrieb nach einer langen Zwangspause wieder aufgenommen worden, wobei nach einigen Höhepunkten im Sommer das für Dezember geplante Jahresabschlusskonzert pandemiebedingt erneut abgesagt werden musste. Voller Vorfreude blickt sie jedoch auf den Nachholtermin des Konzerts im Mai.

Bürgermeister Günter Ensle würdigte die jahrzehntelange musikalische Arbeit von Robert Wahl und betonte, dass auf diesen bei der musikalischen Umrahmung von Veranstaltungen der Gemeinde immer Verlass gewesen sei. Er bedankte sich bei Wahl und Ebert für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und deren Engagement.

Bei den anschließenden Wahlen, von Ensle geleitet, gab es in einigen Ämtern Neubesetzungen: Matthias Reimschüssel übernimmt das Amt des Vorsitzenden, Anna Baumgärtner das Amt als Kassiererin mit Stellvertreter David Mitterbauer, Andreas Brendle das Amt des Beisitzers für Inventar mit Stellvertreterin Evelyn Raab und Kathrina Mayer das Amt der Beisitzerin für Verwaltung und Marketing, der Stellvertreter bleibt Lorenz Apprich. Neue stellvertretende Jugendleiterin wird Verena Lack.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Sissy Jörg, Verena Schneider mit Stellvertreterin Maren Wahl, Annika Kurz und Beisitzer für die Bewirtschaftung Michael Wolfsteiner mit Stellvertreter Valentin Dobstetter.

Wolfgang Bahle nahm für den Blasmusikverband die Ehrungen vor. Zehn Jahre: Luca Barth, Tim Engelhardt, 20 Jahre: Julia May, 30 Jahre: Christine Ebert, Joachim Raab, Karin Rettenmaier, Gaby Stütz, 40 Jahre: Silke Feichtenbeiner, Rainer Gneithing. Silke Feichtenbeiner und Rainer Gneithing wurden zum Ehrenmusiker ernannt. Die Fördermedaille in Bronze für zehnjährige Tätigkeit erhielte Ferdinand Wolfsteiner.

Als fördernde Mitglieder wurden von Christian Ebert geehrt: 20 Jahre: Matthias Blumenschein, Roland Kaiser, 30 Jahre: Cornelia Eßwein, Yvonne Frankenreiter, Hans Schlipf, Michael Stock,40 Jahre: Harald Bihr, Josef Bolsinger, Fritz Faul, Dietmar Gross, Berta Maier, Josef Seibold, Siegfried Teufel, 50 Jahre: Walter Däuble, Norbert Drefs, Josef Hefele, 60 Jahre: Norbert Blum. Eine Goldene Ehrennadel mit Diamanten für 70 Jahre fördernde Mitgliedschaft erhielten Karl Bernthaler und Franz Rosenberger.