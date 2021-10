Musikverein Hüttlingen blickt optimistisch in die Zukunft

Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen des Vereinslebens im Jahr 2020 blickt der Musikverein Hüttlingen bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Bürgersaal optimistisch in die Zukunft. Auch stehen einige Veränderungen im kommenden Jahr an.

Viele aktive Musikerinnen und Musiker und einige passive Mitglieder wurden bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Hüttlingen, die im Bürgersaal des Kultur- und Sportzentrums Limeshalle stattfand, für ihre langjährige Treue geehrt. Eine besondere Auszeichnung durfte hierbei Franz Wallisch für seine 60-jährige aktive Tätigkeit im Musikverein Hüttlingen entgegennehmen, er erhielt die Ehrennadel in Gold mit Diamant.

Christian Ebert erhielt die Fördermedaille in Bronze für seine 10-jährige Tätigkeit als 1. Vorsitzender. Sissy Jörg als 2. Vorsitzende hob dessen Verdienste in den letzten 10 Jahren hervor und lobte im Namen der Vorstandschaft und des Vereins dessen außerordentliches Engagement.

Nach dem Protokollvortrag der Schriftführerin Verena Schneider über die Generalversammlung 2020 gab Kassierer Matthias Reimschüssel einen ausführlichen Kassenbericht und zeigte hierin die Auswirkungen der Pandemie auf die finanzielle Situation des Vereins, vor allem durch ausfallende Veranstaltungen.

Auch Jugendleiterin Annika Kurz berichtete über Auswirkungen der Pandemie auf die Jugendarbeit und über viele ausgefallene Aktionen und Vorhaben der Jungmusikerinnen und Jungmusiker. Anstelle eines geplanten Ausflugs nach Überlingen mit Auftritt bei der Landesgartenschau gab es einen Wettbewerb beim Umwelthelden Projekt der EnBW-ODR, bei dem die jungen Musikerinnen und Musiker ihre Instrumente auf eine ganz besondere Art vorstellten. Annika Kurz zeigte sich aber zuversichtlich, dass die ausgefallenen Veranstaltungen und Ausflüge bald nachgeholt werden können.

Dirigent Robert Wahl fasste in seinem Bericht die – pandemiebedingt sehr wenigen - musikalischen Höhepunkte des Jahres 2020 zusammen und zeigte sich stolz auf ein Orchester, das mit derzeit 80 aktiven Musikerinnen und Musikern auch gerade in diesen Zeiten bestens aufgestellt ist. Robert Wahl gab bekannt, dass er im Jahr 2022 nach fast 42 Jahren seine Tätigkeit als Dirigent des Musikvereins Hüttlingen beenden wird und ermutigt das Orchester, eine gute Wahl bei seiner Nachfolge zu treffen.

Die 2. Vorsitzende Sissy Jörg gab einen Rückblick über das musikalische Jahr 2020, das für den Musikverein Hüttlingen mit der Teilnahme an einem Dirigentenworkshop im Februar 2020 startete, bevor im März 2020 der Probenbetrieb eingestellt wurde und die kurz bevorstehende Generalversammlung sowie das bereits geplante Starkbierfest abgesagt werden mussten. Erst im Juli 2020 konnte der Musikverein wieder mit den Proben starten, unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln im Bürgersaal. Kurz nach der Generalversammlung im Oktober 2020 kam es erneut zu einer pandemiebedingten Pause, die das restliche Jahr bis Juni 2021 andauerte. Somit musste auch das traditionelle Jahresabschlusskonzert ausfallen. Umso optimistischer blicken die Musikerinnen und Musiker dem diesjährigen Jahresabschlusskonzert entgegen.

Voller Zuversicht und Motivation zeigt sich in seinem Bericht der 1. Vorsitzende Christian Ebert, der in dem Musikverein Hüttlingen ein junges und dynamisches Orchester sieht. Christian Ebert teilte mit, dass er bei der diesjährigen Generalversammlung zum letzten Mal zur Wiederwahl steht.

An die Thematik der Wahlen knüpfte Bürgermeister Günter Ensle an und stellte fest, dass der Musikverein Hüttlingen vor 41 Jahren eine sehr gute Wahl getroffen habe, als er Robert Wahl zu seinem Dirigenten machte. Er lobte dessen langjährige und erfolgreiche Tätigkeit in diesen Jahren. Auch nach Beendigung seiner Dirigententätigkeit werde insbesondere der Musikverein Hüttlingen von dessen Handschrift und Namen geprägt sein.

Bei den anschließenden Wahlen, die von Bürgermeister Ensle durchgeführt werden, zeigt sich dieser erfreut darüber, dass Christian Ebert sich zum sechsten Mal für das Amt des 1. Vorsitzenden zur Wahl stellt und lobte dessen Tätigkeit. Bei der Wahl wird Christian Ebert dann auch als 1. Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurde Matthias Reimschüssel als Kassierer sowie Silke Feichtenbeiner und Joachim Raab als Kassenprüfer.

Christian Ebert nahm in diesem Jahr die Ehrungen der Musikerinnen und Musiker vor:

10 Jahre: Lorenz Apprich, Lara Auchter, Fine Fürst, Leonie Malleitschus, Felix Rosenberger

20 Jahre: Stephanie Feil, Ferdinand Wolfsteiner

40 Jahre: Roland Bihr, Christine Mitterbauer, Martin Rathgeb, Bernd Renner, Alexander Stegmaier, Birgit Wahl

Roland Bihr, Christine Mitterbauer, Martin Rathgeb, Bernd Renner, Alexander Stegmaier und Birgit Wahl wurden zum Ehrenmusiker ernannt.

50 Jahre: Harald Jörg, Sibylle Jörg, Thomas Wagner

60 Jahre: Franz Wallisch

Franz Wallisch wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Vorstand Christian Ebert dankte auch den fördernden Mitgliedern für ihre langjährige Vereinstreue.

Für 20 Jahre wurden geehrt: Jutta Berroth, Karl Capek, Brigitte Renner, Lena Renner, Bruno Wolfsteiner

30 Jahre: Markus Glaser, Michael Hartmann, Helga Maier

40 Jahre: Thomas Deeg, Marion Freytag, Martina Guizetti, Michael Kurz, Andreas Mezger, Gernot Poferl, Harald Rettenmaier

50 Jahre: Klaus Abele, Rudolf Auchter, Peter Brenner, Cyprian Brenner Junior, Achim Maier, Gebhard Müller, Hans Salvasohn, Josef Schmid, Oskar Wallisch

60 Jahre: Alfred Böhm, Josef Schlipf, Hermann Krieger, Johann Tschabe