Muffigeltage: Mit Bierkrug zugschlagen

Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, ist es bei den Muffigeltagen in Hüttlingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein 21-Jähriger tanzte mit Freunden vor der dortigen Bühne, als sich ein bislang unbekannter Mann in die Gruppe drängte. Als ihn die Freunde wieder aus der Gruppe gedrängt hatten, reagierte dieser aggressiv und schlug mit einem angebrochenen Bierkrug nach dem 21-Jährigen. Dieser wurde dabei so schwer an der Hand verletzt, dass er zu weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen hinsichtlich der vollständigen Identität des Schlägers aufgenommen. Dieser muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.