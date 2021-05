Motorradfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 51-jährige Motorradfahrerin am Sonntag bei einem Unfall auf der B29 zugezogen.

Um 15.50 Uhr war ein 77-jähriger Autofahrer auf der Rampe der Anschlussstelle B29 Hüttlingen unterwegs. Er wollte nach links in Richtung Stuttgart auf die B29 einfahren. Hierzu musste der Senior den Fahrstreifen in Richtung Nördlingen queren. Beim Einfahren auf die B29 übersah er die 51-jährige Motorradfahrerin welche auf der B29 in Richtung Nördlingen fuhr.

Durch die Kollision stürzte die Motorradfahrerin und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Sie musste Autofahrer wurden ein Atemalkoholtest und anschließend eine Blutentnahme im Krankenhaus vorgenommen.