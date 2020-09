Motorradfahrer und Radlerin stoßen zusammen

Leichte Verletzungen hat sich eine 54 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Hüttlingen zugezogen. Gegen 16.40 Uhr befuhr ein 77-Jähriger mit seinem Motorrad die Buchener Straße von Rainau kommend in Richtung Hüttlingen. Am Ortsbeginn Hüttlingen stieß er mit der Radfahrerin zusammen, die ihrerseits die Pfahläckerstraße in Richtung Buchener Straße befuhr. Beide Zweiradfahrer stürzten zu Boden.