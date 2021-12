Mobile Impfteams kommen am 8. Januar nach Hüttlingen

Am Samstag, 8. Januar, werden von 10 bis 16 Uhr mobile Impfteams in den Bürgersaal des Kultur- und Sportzentrums Limeshalle, Sulzdorfer Straße 8, kommen. Möglich sind kostenlose Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen gegen das Covid-19-Virus. Erst- und Zweitimpfungen sind für alle ab zwölf Jahren mit Einwilligung aller Erziehungsberechtigten möglich. Eine Auffrischimpfung ist für alle, deren letzte Impfung vor dem 8. August 2021 war, also am Impftermin mindestens fünf Monate zurückliegt. Um einen reibungslosen Ablauf ohne Wartezeiten zu gewährleisten, ist eine Terminvereinbarung verpflichtend. Aktuell erhalten unter 30-Jährige den Impfstoff von BioNTech und über 30-Jährige den Impfstoff von Moderna.

Terminvereinbarung:

Aus organisatorischen Gründen bittet die Gemeinde Hüttlingen um eine verbindliche Terminvereinbarung: unter Telefon 07361/9778-34 oder 07361/9778-13 zu den jeweiligen Sprechzeiten Montag bis Freitag 8 Uhr bis 12 Uhr, Montag, Mittwoch, Donnerstag 14 bis 16 Uhr und Dienstag 14 bis 18 Uhr. Zum Impftermin sollte bereitgehalten werden: Aufklärungsbogen und den ausgefüllten Anamnesebogen, Ausweisdokument, Versichertenkarten, Impfpass und, bei Zweit- und Auffrischimpfung, Impfnachweis. Aufklärungsbogen und Anamnesebogen gibt es auch unter „Aktuelles“ auf der Homepage der Gemeinde Hüttlingen www.huettlingen.de.